Посольство назвало запрет на въезд спортсменов из РФ в Финляндию дискриминацией

Днем ранее МИД Финляндии ужесточил ограничения на въезд граждан России с необязательными целями. Новые правила распространяются на краткосрочную работу по визе, поездки спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным статусом. Ограничения будут действовать независимо от страны, из которой россияне прибывают в Финляндию. Как отметил финский МИД, россияне смогут работать в Финляндии по шенгенской визе только в сферах, имеющих существенное значение для национальных интересов страны, например в обеспечении безопасности поставок.