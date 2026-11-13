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Главная / Политика /

Посольство назвало запрет на въезд спортсменов из РФ в Финляндию дискриминацией

Ксения Наумчик

Решение Финляндии запретить въезд российским спортсменам с 16 ноября является дискриминационным шагом, противоречащим международным нормам и принципу деполитизации спорта. Об этом «РИА Новости» заявили в посольстве РФ в Хельсинки.

В посольстве заявили, что, создавая препятствия для участия россиян в соревнованиях, Финляндия подрывает репутацию страны как площадки для проведения крупных международных спортивных мероприятий. Дипломаты выразили надежду, что международные спортивные организации учтут это обстоятельство при принятии соответствующих решений.

В дипмиссии также отметили, что подобные ограничения вряд ли смогут существенно повлиять на возвращение российских атлетов на международные спортивные арены. По оценке посольства, этот процесс уже приобрел необратимый характер.

Днем ранее МИД Финляндии ужесточил ограничения на въезд граждан России с необязательными целями. Новые правила распространяются на краткосрочную работу по визе, поездки спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным статусом. Ограничения будут действовать независимо от страны, из которой россияне прибывают в Финляндию. Как отметил финский МИД, россияне смогут работать в Финляндии по шенгенской визе только в сферах, имеющих существенное значение для национальных интересов страны, например в обеспечении безопасности поставок.

9 ноября сообщалось, что власти Финляндии намерены ограничить выдачу краткосрочных рабочих виз российским спортсменам, чтобы не допускать их въезд в страну. 6 ноября глава финского МИД Элина Валтонен заявила о подготовке новых ограничений на въезд россиян.

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