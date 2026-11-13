Набиуллина: финансовый рынок РФ преодолел свои «детские болезни»

23 октября Набиуллина заверила, что рисков финансовой стабильности экономики РФ сейчас нет. Это прозвучало в день очередного решение совета директоров ЦБ по сохранению ключевой ставки на уровне 14% годовых. Регулятор также повысил прогноз инфляции на 2026 г. до 7,1–7,6%. По его оценке, устойчивый рост цен пока не замедляется, а инфляционные ожидания остаются высокими.