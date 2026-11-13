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Главная / Финансы /

Набиуллина: финансовый рынок РФ преодолел свои «детские болезни»

Максим Цуланов
Ведомости
Ведомости

Российский финансовый рынок преодолел свои «детские болезни» с точки зрения взаимоотношений с клиентом. С такой оценкой выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Фокус на клиента».

«Ушли откровенно недобросовестные участники, технологическая революция и переход в цифру уже в самом разгаре. И одновременно стала пробивать себе дорогу совершенно новая культура рынка, долгосрочный взгляд, когда на первое место выходят интересы клиента», – сказала она (цитата по ТАСС).

Глава ЦБ добавила, что сейчас мир находится на «переломе эпох». По словам Набиуллиной, ей бы хотелось, чтобы при всех этих изменениях «не сбился бы фокус на человека». 

23 октября Набиуллина заверила, что рисков финансовой стабильности экономики РФ сейчас нет. Это прозвучало в день очередного решение совета директоров ЦБ по сохранению ключевой ставки на уровне 14% годовых. Регулятор также повысил прогноз инфляции на 2026 г. до 7,1–7,6%. По его оценке, устойчивый рост цен пока не замедляется, а инфляционные ожидания остаются высокими.

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