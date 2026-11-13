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Главная / Политика /

Собянин: на Москву летели 467 беспилотников

Антон Потоков

Ночью 13 ноября в сторону Москвы летели 467 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Большая часть дронов уничтожена на дальних рубежах, 144 беспилотника нейтрализовано на подлете к Москве.

Росавиация вечером 12 ноября ограничивала работу столичных аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».

За день 12 ноября силы ПВО уничтожили  76 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Крымом и над акваторией Азовского моря, сообщали в Минобороны РФ.

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