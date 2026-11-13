Собянин: на Москву летели 467 беспилотников
Ночью 13 ноября в сторону Москвы летели 467 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Большая часть дронов уничтожена на дальних рубежах, 144 беспилотника нейтрализовано на подлете к Москве.
Росавиация вечером 12 ноября ограничивала работу столичных аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».
За день 12 ноября силы ПВО уничтожили 76 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Крымом и над акваторией Азовского моря, сообщали в Минобороны РФ.