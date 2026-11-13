Эксперты оценили вызовы для нового созыва Госдумы

Эксперты оценили вызовы для нового созыва ГосдумыЕму придется работать с новыми запросами граждан и технологическим взрывом
Кадровое обновление Госдумы соответствовало общественному запросу россиян на ротацию депутатов нижней палаты парламента: в конце мая 2026 г. 41% респондентов отмечали, что рассчитывают на прохождение новых лиц в Госдуму. Об этом сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга («Инсомар») Виктор Потуремский в ходе круглого стола, организованного близким к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований. В парламент пришли 184 новых депутата (всего 450 парламентариев), т. е. доля новичков – 43%.
Потуремский рассказал, что среди наиболее востребованных направлений работы власти – решение проблем в сфере здравоохранения (43%), ЖКХ (29%), дорожной инфраструктуры (28%), социальной сферы (24%), коррупции (24%) и образования (23%). При этом общественный запрос за последние пять лет все-таки изменился, отметил он. Например, сейчас стали более актуальны вопросы, связанные с заботой о пожилых людях (33%) и контролем цен (30%). Новыми темами по сравнению с предыдущим созывом стали также поддержка участников спецоперации и их семей (17%), борьба с интернет-блокировками (20%) и поддержка бизнеса и самозанятых (21%).