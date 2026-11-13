Эксперты оценили вызовы для нового созыва Госдумы

Потуремский рассказал, что среди наиболее востребованных направлений работы власти – решение проблем в сфере здравоохранения (43%), ЖКХ (29%), дорожной инфраструктуры (28%), социальной сферы (24%), коррупции (24%) и образования (23%). При этом общественный запрос за последние пять лет все-таки изменился, отметил он. Например, сейчас стали более актуальны вопросы, связанные с заботой о пожилых людях (33%) и контролем цен (30%). Новыми темами по сравнению с предыдущим созывом стали также поддержка участников спецоперации и их семей (17%), борьба с интернет-блокировками (20%) и поддержка бизнеса и самозанятых (21%).