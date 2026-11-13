Подозрительным клиентам банков урежут переводы и взносы наличных

Клиентам, подозреваемым в проведении сомнительных операций, банки ограничат внесение наличных и зачисление переводов от других граждан суммой 30 000 руб. в месяц. Такое правило может заработать с 1 марта 2028 г. – соответствующий законопроект с поправками в несколько законов группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму. Механизм, прописанный в проекте, во многом повторяет алгоритмы платформы «Антидроп», которую ЦБ разрабатывает для физлиц по образцу «Знай своего клиента», с 2022 г. оценивающей риски юрлиц и ИП.