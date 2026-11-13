Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,417+0,32%BRZL1 190-1,82%BLNG8,95+3,59%IMOEX2 505,95+0,64%RTSI951,35+0,25%RGBI112,01+0,13%RGBITR779,11+0,17%
Главная / Финансы /

Подозрительным клиентам банков урежут переводы и взносы наличных

ЦБ получит право создать базу граждан, проводящих высокорисковые операции
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Клиентам, подозреваемым в проведении сомнительных операций, банки ограничат внесение наличных и зачисление переводов от других граждан суммой 30 000 руб. в месяц. Такое правило может заработать с 1 марта 2028 г. – соответствующий законопроект с поправками в несколько законов группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму. Механизм, прописанный в проекте, во многом повторяет алгоритмы платформы «Антидроп», которую ЦБ разрабатывает для физлиц по образцу «Знай своего клиента», с 2022 г. оценивающей риски юрлиц и ИП.

Ключевой аспект нового законопроекта – ЦБ наделят функцией выявления рисков совершения физлицами подозрительных операций с использованием своих банковских счетов и электронных средств платежа. Признаки подозрительности Банк России определит по согласованию с Росфинмониторингом, утверждать их будет совет директоров регулятора. Информацию о рисках в отношении конкретных клиентов ЦБ будет передавать в банки через личные кабинеты, а также в Росфинмониторинг.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте