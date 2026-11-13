«Весть 2.0»: от слухов Шагала до «Окон РОСТА»В Еврейском музее открылась экспозиция о письмах, слухах, пропаганде и цифровом общении
Желание понять друг друга – извечное стремление всех людей. Об этом свидетельствует новая выставка в Еврейском музее, посвященная проблемам коммуникации. Проект уже проходил в 2024 г. в петербургском Русском музее, но для показа в столице его заметно изменили. Здесь русский авангард соседствует с современным уличным искусством, графика Марка Шагала – с агитплакатами «Окон РОСТА», а старинные почтовые реликвии – с образами цифровой эпохи. Несмотря на новые экспонаты и чуть смещенные акценты, выставка снова предлагает задуматься о том, как одни люди пытаются услышать других.
Эту тему задает вводный раздел экспозиции, состоящий всего из двух работ: жанровой картины «Почтальон» Петра Грузинского, написанной в 1861 г., и созданной более полутора веков спустя инсталляции Игоря Макаревича «Суггестивный объект с двумя почтовыми ящиками». На стенах между ними мелькают пиктограммы, напоминающие заставку «Матрицы». Так в затемненном камерном зале оказываются сразу три составляющие коммуникации: человек, который приносит весть, устройство для ее передачи и бесконечный поток информации. У Грузинского почтальон – это фигура из повседневной жизни XIX в., когда почтовая гоньба связывала огромные пространства страны, а почтовые ящики Макаревича скорее отсылают к советскому коммунальному быту. Проекция на стенах имитирует сегодняшнюю цифровую лавину, в которой сообщения непрерывно сменяют друг друга.