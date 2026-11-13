«Весть 2.0»: от слухов Шагала до «Окон РОСТА»

Эту тему задает вводный раздел экспозиции, состоящий всего из двух работ: жанровой картины «Почтальон» Петра Грузинского, написанной в 1861 г., и созданной более полутора веков спустя инсталляции Игоря Макаревича «Суггестивный объект с двумя почтовыми ящиками». На стенах между ними мелькают пиктограммы, напоминающие заставку «Матрицы». Так в затемненном камерном зале оказываются сразу три составляющие коммуникации: человек, который приносит весть, устройство для ее передачи и бесконечный поток информации. У Грузинского почтальон – это фигура из повседневной жизни XIX в., когда почтовая гоньба связывала огромные пространства страны, а почтовые ящики Макаревича скорее отсылают к советскому коммунальному быту. Проекция на стенах имитирует сегодняшнюю цифровую лавину, в которой сообщения непрерывно сменяют друг друга.