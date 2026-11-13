Структура «Медскана» закрыла одну из крупнейших в году сделок на рынке офисов

Структура «Медскана» закрыла одну из крупнейших в году сделок на рынке офисовОна арендовала площади в бизнес-центре «Неополис» в новой Москве
В бизнес-парке «Неополис» на Киевском шоссе в новой Москве появился новый крупный арендатор. Входящая в медицинский холдинг «Медскан» сеть лабораторий KDL займет там один из корпусов общей площадью 14 463 кв. м, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки. По его словам, компания уже подписала соглашение с владельцем комплекса – ООО «Астор эстейтс лтд» (его собственником считается основной бенефициар российского производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков). Представители обеих организаций эту информацию подтвердили. Также поступили и в NF Group, которая выступала консультантом данной транзакции. Сроки и условия сделки не раскрываются.
KDL – одна из крупнейших российских сетей медицинских лабораторий. Она была основана в 2003 г. С 2022 г. сеть входит в «Медскан», которая выкупила ее у фонда UFG Private Equity. Сумма сделки оценивалась в 19–20 млрд руб. По данным самой компании, в ее портфеле 13 лабораторных комплексов, а также 590 медицинских офисов в 100 городах России.