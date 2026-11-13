Сергей Мирошниченко: «Я – свидетель»

Начиная с 1960-х с периодичностью примерно раз в семь лет в британский эфир выходит очередной выпуск кинолетописи Up! о жизни одних и тех же героев из разных социальных слоев и регионов страны. Грандиозный цикл завершился в сентябре 2026 г. премьерой 10-го фильма «70 лет». Идеологом проекта и режиссером почти всех эпизодов был классик документального кино Майкл Эптед (ушедший из жизни в 2021 г.), который помимо прочего известен еще и по голливудским блокбастерам, таким как боевик про Джеймса Бонда «И целого мира мало» и фэнтези «Хроники Нарнии».