Мэр Тбилиси назвал санкции против России губительными для Грузии
Введение санкций против России по требованию Евросоюза будет губительным для экономики Грузии и ее населения. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью телеканалу «Имеди».
«Нам говорят: «Мы – друзья вашей страны, мы хотим вашего успеха, хотим, чтобы вы были успешной страной», – но параллельно требуют чего-то такого, о чем ты с самого начала знаешь, что это будет губительно для твоей страны, разрушительно для твоей экономики и для твоего собственного населения», – сказал Каладзе.
Мэр Тбилиси уточнил, что имеет в виду резолюции, в которых Грузию критикуют за отказ присоединиться к антироссийским санкциям.
В июне 2026 г. председатель парламента республики Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз требует от Тбилиси введения антироссийских ограничений для сохранения безвизового режима. В августе 2026 г. премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление российско-грузинских отношений невозможно, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии.