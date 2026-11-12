Мэр Тбилиси назвал санкции против России губительными для Грузии

«Нам говорят: «Мы – друзья вашей страны, мы хотим вашего успеха, хотим, чтобы вы были успешной страной», – но параллельно требуют чего-то такого, о чем ты с самого начала знаешь, что это будет губительно для твоей страны, разрушительно для твоей экономики и для твоего собственного населения», – сказал Каладзе.