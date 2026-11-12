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Пять человек пострадали в результате стрельбы возле Белого дома

Татьяна Мозолевская
Louis Velazquez / Unsplash
Louis Velazquez / Unsplash

Пять человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в Вашингтоне недалеко от Белого дома. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

По словам представителя полицейского управления Николь Динер, правоохранители работают на нескольких местах происшествия. Стрелок пока не задержан, точные места, где произошла стрельба, устанавливаются.

12 ноября стало известно, что неизвестный открыл стрельбу примерно в пяти минутах езды от Белого дома на северо-западае Вашингтона.

Военнослужащие Национальной гвардии США помогают полиции оцепить район происшествия.

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