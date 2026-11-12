Трамп: США больше не нуждаются в сделке с Ираном

Днем ранее Трамп выразил надежду, что Вашингтону больше не придется наносить удары по территории Ирана. По его словам, США не начинали войну с Ираном, поскольку Тегеран ведет ее против Вашингтона с 1979 г. Он заявил, что нынешняя американская администрация решила дать отпор и добилась победы. Американский президент также отметил, что США предстоит проделать «огромную работу, чтобы все вернуть на свои места».