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Трамп: США больше не нуждаются в сделке с Ираном

Ксения Наумчик
ТАСС
ТАСС

Соединенные Штаты больше не заинтересованы в заключении соглашения с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер отметил, что время для заключения такой сделки прошло. По его словам, Вашингтон располагает сотнями миллиардов долларов и контролирует Ормузский пролив.

Так Трамп поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу сосредоточиться на расследовании предполагаемой масштабной коррупции в городах и штатах, находящихся под управлением Демократической партии. В частности, американский лидер выделил Калифорнию и Иллинойс, охарактеризовав их как плохо управляемые и коррумпированные регионы. По его утверждению, в этих штатах ежемесячно похищают миллиарды долларов.

Днем ранее Трамп выразил надежду, что Вашингтону больше не придется наносить удары по территории Ирана. По его словам, США не начинали войну с Ираном, поскольку Тегеран ведет ее против Вашингтона с 1979 г. Он заявил, что нынешняя американская администрация решила дать отпор и добилась победы. Американский президент также отметил, что США предстоит проделать «огромную работу, чтобы все вернуть на свои места».

10 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы заключить соглашение с Ираном, однако условия, которые в настоящее время выдвигает Тегеран, американская сторона считает несерьезными и абсурдными. При этом он также сказал, что Вашингтон располагает альтернативами возобновлению боевых действий против Ирана или принятию требований Тегерана. По словам собеседников Reuters, Рубио выступил за продолжение экономического давления на Иран. 

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