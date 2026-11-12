Мерц призвал Путина согласиться на переговоры по Украине с участием Европы
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента России Владимира Путина согласиться на совместные с Европой обсуждения по Украине. Об этом он сообщил перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
«С некоторым удовлетворением отмечаю, что российская сторона, по всей видимости, все больше осознает: нельзя вести разговор о Европе без участия самой Европы», – заявил немецкий канцлер (цитата по The Guardian).
Он также подчеркнул, что видит некоторые положительные сигналы в переговорном процессе, который проходил 10-11 ноября в Абу-Даби. Однако, по словам Мерца, до достижения результата еще далеко.
10 ноября Financial Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться согласия России на участие европейских представителей в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По данным издания, Вашингтон считает присутствие Европы необходимым для достижения соглашения.
6 ноября Кушнер допустил прямое участие европейских стран в переговорах, если трехсторонняя встреча Абу-Даби принесет прогресс. По его словам, в таком случае Вашингтон намерен перейти к более широкому многостороннему формату.