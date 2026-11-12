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Главная / Политика /

Госдеп США выразил соболезнования семье скончавшегося посла России Дарчиева

Ксения Наумчик
РИА Новости
РИА Новости

Государственный департамент США выразил соболезнования родным и близким посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева в связи с его смертью. Об этом CNN заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, госдепартамент осведомлен о кончине российского дипломата и передал слова сочувствия его семье и близким.

Дарчиева не стало 11 ноября. Ему было 66 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол умер в Москве от хронического заболевания. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство получает большое количество соболезнований из разных стран в связи со смертью дипломата.

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