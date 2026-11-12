Госдеп США выразил соболезнования семье скончавшегося посла России Дарчиева

Дарчиева не стало 11 ноября. Ему было 66 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол умер в Москве от хронического заболевания. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство получает большое количество соболезнований из разных стран в связи со смертью дипломата.