Силуанов: власти заинтересованы в росте цен на жилье в пределах инфляции

«Мы все заинтересованы в том, чтобы жилье было доступным, чтобы цены на жилье позволяли улучшать свои жилищные условия нашим гражданам. И здесь, конечно, бюджетная составляющая имеет значение, потому что действительно много бюджетных программ, предусматривающих приобретение жилья для наших отдельных категорий людей, которые требуют поддержки со стороны государства», – сказал Силуанов.