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Главная / Экономика /

Силуанов: власти заинтересованы в росте цен на жилье в пределах инфляции

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские власти заинтересованы в том, чтобы стоимость жилья увеличивалась темпами, не превышающими инфляцию. Об этом заявил вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы жилье было доступным, чтобы цены на жилье позволяли улучшать свои жилищные условия нашим гражданам. И здесь, конечно, бюджетная составляющая имеет значение, потому что действительно много бюджетных программ, предусматривающих приобретение жилья для наших отдельных категорий людей, которые требуют поддержки со стороны государства», – сказал Силуанов.

С 1 октября заработали новые правила выдачи семейной ипотеки. Теперь ставка и максимальная сумма кредита зависят от количества детей и региона проживания семьи. Также появился максимальный срок субсидирования льготной ипотеки – до 15 лет. На этом фоне выдачи ипотеки в октябре упали почти вдвое относительно сентября: объем кредитов упал на 49,2% до 308,8 млрд руб., количество – на 38,8% до 75 500 штук, писали «Ведомости». В годовой динамике сегмент просел на 36,2% и 26,4% соответственно.

5 ноября «Ведомости» со ссылкой на аналитические данные «Домклика» по семейной ипотеке писали, что наибольшие изменения произошли в сегменте новостроек: выдачи упали в 3,1 раза до 88 млрд руб. Наиболее высокая доля новостроек в сделках оказалась в Хабаровском (63%) и Приморском (62,3%) краях, а также в Ростовской области (58,6%). Спрос на вторичном рынке жилья остался на уровне сентября и составил 71,1 млрд руб. В годовом выражении сегмент вырос на 12,8%.

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