Оверчук прибыл в Афганистан

Оверчука встретили министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки и посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. После прибытия Оверчук направился в государственную резиденцию Арг на переговоры по вопросам развития торгово-экономических связей России и Афганистана. В состав делегации вошли представители федеральных министерств и ведомств, регионов России, а также представители нескольких десятков компаний, заинтересованных работать на афганском рынке.