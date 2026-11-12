Оверчук прибыл в Афганистан
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прибыл с рабочим визитом в Афганистан во главе российской делегации, передает корреспондент «Ведомостей».
Оверчука встретили министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки и посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. После прибытия Оверчук направился в государственную резиденцию Арг на переговоры по вопросам развития торгово-экономических связей России и Афганистана. В состав делегации вошли представители федеральных министерств и ведомств, регионов России, а также представители нескольких десятков компаний, заинтересованных работать на афганском рынке.
По словам старшего научного сотрудника Института Востоковедения РАН Мохаммада Омара Нессара, Афганистан, учитывая его демографические темпы, становится интересным потребительским рынком для целого ряда российских товаров. Прежде всего речь идет о муке, растительном масле. Афганистану также нужны нефтепродукты. Начинают налаживаться поставки фармацевтических продуктов. Имеется высокий потенциал для расширения торговли, но есть некоторые препятствия.
«Прежде всего речь идет о фактическом отсутствии прямых банковских отношений. Кроме того, нужно решить существующие проблемы, связанные с логистикой. Некоторые российские товары становятся неконкурентоспособными, учитывая транспортные расходы. Требуется оптимизация мультимодальных коридоров, в том числе через Иран», – отметил Нессар.
Эксперт добавил, что в долгосрочной перспективе Россия рассматривает Афганистан как звено транзитного коридора. Но в последнее время появилось препятствие, которое затрагивает реализацию инфраструктурных проектов, – «запредельное повышение» афгано-пакистанского конфликта. Отношения между странами важны, так как почти все трансафганские проекты «завязаны на Пакистан».
«Визит российской делегации имеет важное геополитическое значение. Во-первых, это первый визит высокопоставленного представителя РФ после признания законным правительством страны талибского Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА). Во-вторых, к этому визиту будут привлечены внимания соседних стран, особенно Пакистана. От результатов этого визита в той или иной степени зависит предстоящий диалог РФ с Исламабадом», – резюмировал Нессар.
16 октября в Совете безопасности РФ заявили, что Россия намерена выстраивать конструктивное сотрудничество с Кабулом и напрямую взаимодействовать с действующим руководством Афганистана в сфере безопасности. Сотрудничество с Кабулом остается одним из направлений российской политики в Центральной Азии.