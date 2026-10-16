Совбез: Россия намерена напрямую сотрудничать с Кабулом в сфере безопасности

16 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ) стремится использовать Афганистан для распространения своей деятельности на страны Центральной Азии и Россию. Глава МИДа также указал на угрозу контрабанды оружия и наркотиков из Афганистана.