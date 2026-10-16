Совбез: Россия намерена напрямую сотрудничать с Кабулом в сфере безопасности
Россия намерена выстраивать конструктивное сотрудничество с Кабулом и напрямую взаимодействовать с действующим руководством Афганистана в сфере безопасности. Об этом сообщили в Совете безопасности РФ, передает «Интерфакс».
Москва рассчитывает развивать контакты с афганскими властями, в том числе по вопросам обеспечения региональной безопасности. Сотрудничество с Кабулом остается одним из направлений российской политики в Центральной Азии.
16 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС, что террористическая группировка «Исламское государство»
15 октября Служба внешней разведки РФ сообщила о переговорах директора ведомства Сергея Нарышкина с руководителем афганской разведки Абдулом Хаком Васиком. Встреча состоялась 14 октября на территории Афганистана.
6 октября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу назвал неприемлемым возвращение военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан. Такое заявление он сделал на встрече с министром иностранных дел страны Амиром Ханом Моттаки.