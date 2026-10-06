Шойгу назвал неприемлемым присутствие НАТО и США в Афганистане

5 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Московского формата консультаций по Афганистану также указал на неприемлемость присутствия военных объектов НАТО в Афганистане или соседних государствах. Он дополнил, что подобное развитие событий недопустимо под каким бы то ни было предлогом.