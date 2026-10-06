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Шойгу назвал неприемлемым присутствие НАТО и США в Афганистане

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Возможное возвращение военной инфраструктуры США и НАТО на территорию Афганистана является неприемлемым. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече в Москве с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

«Видимо, история их ничему не учит», – подчеркнул Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

5 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Московского формата консультаций по Афганистану также указал на неприемлемость присутствия военных объектов НАТО в Афганистане или соседних государствах. Он дополнил, что подобное развитие событий недопустимо под каким бы то ни было предлогом.

27 мая Шойгу говорил, что размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане недопустимо. Он отмечал, что угрозы наркотрафика и контрабанды оружия в стране являются последствиями действий Североатлантического альянса.

В конце марта индийская газета Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленного российского дипломата писала, что Москва обеспокоена, что США могут взять под контроль ключевую афганскую базу в связи с эскалацией военного конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

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