Лавров указал на неприемлемость присутствия НАТО в Афганистане

27 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также заявил, что размещение военной инфраструктуры НАТО на территории Афганистана недопустимо. Он отметил, что угрозы наркотрафика и контрабанды оружия в стране являются последствиями действий Североатлантического альянса. «Именно поэтому, а также на фоне событий вокруг Ирана считаем неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и стран НАТО в Афганистане», – констатировал Шойгу.