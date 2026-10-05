Лавров указал на неприемлемость присутствия НАТО в Афганистане
Для России категорически неприемлемо присутствие военных объектов НАТО в Афганистане или соседних государствах. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Московского формата консультаций по Афганистану.
«Хотел бы вновь акцентировать категорическую неприемлемость размещения натовской военной инфраструктуры на территории Афганистана», – подчеркнул министр (цитата по «РИА Новости»). Он дополнил, что подобное развитие событий недопустимо под каким бы то ни было предлогом.
27 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также заявил, что размещение военной инфраструктуры НАТО на территории Афганистана недопустимо. Он отметил, что угрозы наркотрафика и контрабанды оружия в стране являются последствиями действий Североатлантического альянса. «Именно поэтому, а также на фоне событий вокруг Ирана считаем неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и стран НАТО в Афганистане», – констатировал Шойгу.
В конце марте индийская газета Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленного российского дипломата писала, что Москва обеспокоена, что США могут взять под контроль ключевую афганскую базу в связи с эскалацией военного конфликта между Тегераном и Вашингтоном.