18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России необходимо выяснить, насколько искренне европейские страны настроены на поиск мирного решения конфликта на Украине. По его словам, позиция Москвы относительно участия европейских стран в переговорах остается неизменной. По оценке Пекова, европейские политики, за исключением президента Финляндии Александра Стубба, не демонстрируют готовности искать пути разрешения конфликта. В частности, он обратил внимание на заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас и представителей Великобритании, которые он назвал исключительно конфронтационными.