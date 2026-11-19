Путин: Украина и Европа не готовы к компромиссам по урегулированию конфликта
Украина и европейские страны пока не готовы идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом.
По словам российского президента, действующие власти в Киеве не заинтересованы в прекращении боевых действий, поскольку в таком случае им придется проводить выборы.
18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России необходимо выяснить, насколько искренне европейские страны настроены на поиск мирного решения конфликта на Украине. По его словам, позиция Москвы относительно участия европейских стран в переговорах остается неизменной. По оценке Пекова, европейские политики, за исключением президента Финляндии Александра Стубба, не демонстрируют готовности искать пути разрешения конфликта. В частности, он обратил внимание на заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас и представителей Великобритании, которые он назвал исключительно конфронтационными.
17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что вопрос подключения европейских представителей к переговорам по Украине пока не рассматривается. Дипломат подчеркнул, что вопросы европейской безопасности невозможно решить без участия США.
16 ноября Песков заявил о необходимости прояснить позицию европейских стран для оценки целесообразности их участия в переговорном процессе. До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европы присоединиться к переговорам в формате E5 + ЕС.