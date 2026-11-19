В Чебоксарах отменили занятия в школах из-за ракетной опасности
В Чебоксарах отменили занятия во всех школах и учреждениях дополнительного образования из-за ракетной опасности. Об этом сообщил мэр города Станислав Трофимов в своем Telegram-канале.
Ограничения распространяются на обе смены, а также кружки и секции. Дети, которые уже находятся в школах, останутся под присмотром сотрудников в укрытиях и других безопасных местах до отмены сигнала опасности, уточнил глава города.
Трофимов призвал родителей не отправлять детей на занятия, если те еще находятся дома, сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей.
В ночь на 19 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над десятью регионами России. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями и Татарстаном.
Беспилотники также вновь атаковали Крымский мост. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном перекрытии движения, а Минтранс объявил о приостановке железнодорожного сообщения.