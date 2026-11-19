Это третья атака на мост за неделю. В ночь на 17 ноября объект уже подвергался удару, после чего движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. Тогда советник главы Крыма Олег Крючков отмечал, что мост практически не использовался для поставок продовольствия и топлива, поэтому логистические цепочки сохранены.