Никитин: работы по восстановлению Крымского моста находятся в разгаре
Восстановительные работы железнодорожной части Крымского моста после ночной атаки ВСУ находятся в самом разгаре. Об этом ИС «Вести» сообщил вице-премьер Андрей Никитин.
«Люди работают. Все необходимые материалы на месте есть, все необходимые средства для того, чтобы произвести ремонт, есть», – заявил Никитин.
По его словам, движение поездов могут возобновить уже вечером 19 ноября. Вице-премьер подчеркнул, что сроки будут зависеть от результатов проверки безопасности железнодорожной инфраструктуры.
19 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост подвергся очередной атаке, в связи с чем движение по нему временно остановили. Он подчеркнул, что все ответственные службы находятся на рабочих местах. По его словам, сейчас проводится оценка причиненного ущерба.
В этот же день министр транспорта РФ Дмитрий Ядров сообщил, что в результате атаки ВСУ на Крымский мост было повреждено железнодорожное полотно. Глава Минтранса отметил, что в случае задержки восстановления моста транспорт располагает необходимыми возможностями для обеспечения логистики.
Это третья атака на мост за неделю. В ночь на 17 ноября объект уже подвергался удару, после чего движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. Тогда советник главы Крыма Олег Крючков отмечал, что мост практически не использовался для поставок продовольствия и топлива, поэтому логистические цепочки сохранены.