В ночь на 19 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над десятью регионами России. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями и Татарстаном.