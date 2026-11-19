Российские силы ПВО сбили восемь ракет и 268 БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь управляемых ракет «Нептун» и 268 беспилотников. Об этом сообщили в сводке Минобороны России.
Кроме того, российские военные за сутки нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
В ночь на 19 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над десятью регионами России. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями и Татарстаном.
Беспилотники также вновь атаковали Крымский мост. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном перекрытии движения, а Минтранс объявил о приостановке железнодорожного сообщения.