30 сентября ЦБ сообщил, что объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за полугодие составил 20,9 млрд руб. против 32 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Больше чем в два раза, до 7,4 млрд руб., снизились попытки обналичивания в банковском секторе. При этом объем аналогичных операций вне банковского сектора вырос на 4% и составил 8 млрд руб. Объем подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж также снизился на 35% до 5,5 млрд руб. Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии формировался преимущественно в строительной отрасли (36%), сфере услуг (28%) и торговле (22%).