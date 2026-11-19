Банки РФ в III квартале предотвратили мошеннические операции на 2,2 трлн рублей
Российские банки в III квартале 2026 г. предотвратили мошеннические операции на сумму около 2,2 трлн руб. Это на 14,1% больше, чем во II квартале, следует из обзора Банка России «Противодействие кибермошенничеству: итоги III квартала».
За отчетный период кредитные организации отразили 15,7 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов. Во II квартале этот показатель составлял 17,5 млн.
30 сентября ЦБ сообщил, что объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за полугодие составил 20,9 млрд руб. против 32 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Больше чем в два раза, до 7,4 млрд руб., снизились попытки обналичивания в банковском секторе. При этом объем аналогичных операций вне банковского сектора вырос на 4% и составил 8 млрд руб. Объем подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж также снизился на 35% до 5,5 млрд руб. Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии формировался преимущественно в строительной отрасли (36%), сфере услуг (28%) и торговле (22%).
С 1 января Центробанк расширил список признаков мошеннических операций. К ним стали относиться переводы через СБП от 200 000 руб. с последующим перечислением третьему лицу в течение суток, а также попытка внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты. Признаками также стали смена номера телефона для авторизации менее чем за 48 часов до перевода, использование нетипичного ПО или провайдера связи при входе в онлайн-банк, а также совпадение данных получателя цифрового рубля с реестром переводов без согласия клиента.