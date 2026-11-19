В Краснодарском крае после атаки БПЛА повреждены 83 дома
В Краснодарском крае после атаки беспилотников 18 ноября повреждены 83 жилых дома, в том числе 78 частных и пять многоквартирных. Все поврежденные здания находятся в Северском районе региона, сообщил оперштаб.
Больше всего домов пострадало в поселке Афипском – 45 частных и пять многоквартирных. В поселке Ильском поврежден 21 частный дом, в станице Новодмитриевской – еще 12.
Среди основных повреждений – разбитые окна, поврежденные кровли и фасады зданий. В нескольких домах обнаружены трещины в стенах.
18 ноября в Северском районе Кубани пострадало четыре человека в результате атаки БПЛА на регион.
Из-за падения обломков БПЛА возникли пожары на двух предприятиях. Фрагменты дронов также обнаружили по девяти адресам, в том числе во дворах частных домов и на улицах.