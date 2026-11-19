Премьер Японии и Путин договорились продолжать контакты после АТЭС
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент России Владимир Путин договорились продолжить контакты после встречи на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Об это пишет Bloomberg со ссылкой на МИД Японии.
Такаити подняла вопросы задержания японского гражданина и защиты японских компаний в России. В МИД Японии не уточнили, требовала ли премьер освобождения задержанного гражданина и просила ли российскую сторону пересмотреть решение о передаче под управление государства активов Japan Tobacco в России.
18 ноября Путин встретился с Такаити после приветственного банкета на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.
До этого пресс-секретарь Кремля сообщил, что российский лидер не планирует переговоров с японским премьером.