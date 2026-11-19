Такаити подняла вопросы задержания японского гражданина и защиты японских компаний в России. В МИД Японии не уточнили, требовала ли премьер освобождения задержанного гражданина и просила ли российскую сторону пересмотреть решение о передаче под управление государства активов Japan Tobacco в России.