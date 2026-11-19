По данным спецслужбы, в 2023 г. женщина самостоятельно связалась через Telegram с представителем украинских спецслужб. По его поручению она расклеивала в общественных местах антивоенные листовки. В августе 2025 г. женщина изготовила самодельное взрывное устройство, доставила его на автомобиле к железнодорожным путям недалеко от Читы и дистанционно привела в действие.