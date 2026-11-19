Жительницу Забайкалья осудили на 24 года за подрыв железной дороги
Второй восточный окружной военный суд приговорил 52-летнюю жительницу Забайкальского края к 24 годам колонии общего режима за подрыв железнодорожных путей под Читой. Женщину также оштрафовали на 350 000 руб., сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.
По данным спецслужбы, в 2023 г. женщина самостоятельно связалась через Telegram с представителем украинских спецслужб. По его поручению она расклеивала в общественных местах антивоенные листовки. В августе 2025 г. женщина изготовила самодельное взрывное устройство, доставила его на автомобиле к железнодорожным путям недалеко от Читы и дистанционно привела в действие.
Как утверждают в ФСБ, осужденная сняла взрыв на телефон и отправила запись куратору, за что получила денежное вознаграждение. Женщину признали виновной в диверсии, госизмене, участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте и изготовлении взрывных устройств, а также легализации преступных доходов.
О приговоре суд сообщал еще 29 сентября. По его данным, фигурантка выполняла задания украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (признано террористическим и запрещено в РФ).
5 ноября ФСБ сообщила о задержании жителя Ленинградской области, который, по версии ведомства, готовил диверсию на железной дороге по заданию украинского куратора. У него изъяли самодельное взрывное устройство с 5 кг взрывчатки.
9 октября ФСБ сообщила о приговорах 39 фигурантам дел о диверсиях, в том числе на железных дорогах и объектах транспорта. Осужденные получили от 10 до 26 лет лишения свободы. По утверждению спецслужбы, они действовали по заданиям украинских кураторов за денежное вознаграждение.