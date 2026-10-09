ФСБ: в РФ осудили 39 человек за поджоги авиатехники и объектов транспорта
Российские суды приговорили к срокам до 26 лет лишения свободы 39 человек за поджоги авиатехники, объектов транспорта и связи, а также диверсий на железных дорогах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.
Осужденным от 15 до 30 лет. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 26 лет. В отношении фигурантов расследовались дела о госизмене, теракте, содействие террористической деятельности, диверсия, а также отмывание средств, приобретенных преступным путем.
В ФСБ заявили, что они были завербованы украинскими спецслужбами и рассчитывали на «легкие деньги». «Однако после выполнения заданий кураторы блокировали аккаунты "подопечных" либо перечисляли вознаграждение значительно меньше обещанной суммы», – добавили в ФСБ.
Российские силовые ведомства регулярно возбуждают уголовные дела по статьям о диверсии и госизмене с начала боевых действий на Украине в 2022 г. Чаще всего речь идет о совершении или подготовке к совершению поджога военных и инфраструктурных объектов.
Накануне военный суд в России вынес приговор восьми фигурантам дела о подготовке терактов в Крыму. По версии суда, в 2022 г. сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины создали террористическое сообщество, участники которого планировали взрывы в отношении представителей власти Крыма, военнослужащего Минобороны России, а также объектов Крымской железной дороги.