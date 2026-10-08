Суд вынес приговор восьми фигурантам дела о подготовке терактов в Крыму
Южный окружной военный суд приговорил восемь агентов украинской разведки, готовивших серию терактов в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба суда.
По версии суда, в 2022 г. сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины создали террористическое сообщество, участники которого планировали взрывы в отношении представителей власти Крыма, военнослужащего Минобороны России, а также объектов Крымской железной дороги. Фигуранты, как установил суд, собирали информацию и вели наблюдение за предполагаемыми целями, а также перемещали и хранили взрывные устройства.
Кирилл Баранник и Виктор Подвальный получили по 27 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, Денис Петранов – 23 года, Игорь Зорин – 20 лет, Сергей Войнаровский и Сергей Кривошеин – по 19 лет. Им также назначены штрафы от 500 000 до 700 000 руб.
Ольгу Кравчук суд приговорил к пяти годам и шести месяцам условно, Елену Войнаровскую – к пяти годам условно.
Согласно материалам дела, в январе 2023 г. Баранник попытался подорвать железнодорожные пути в Симферополе, однако взрывное устройство не сработало. В феврале он повторно заложил взрывчатку на этом участке, в результате чего была повреждена опорная рельса и причинен значительный имущественный ущерб. В мае 2023 г. взрывчатые вещества и устройства были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов, после чего фигурантов задержали.
5 октября ФСБ задержала двух граждан России, которые по заданию кураторов собирали в Перми и белгородском Старом Осколе сведения об оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах для подготовки диверсий. Возбуждены дела о приготовлении к теракту, диверсии и незаконном обороте взрывчатки. Задержанные арестованы. Рассматривается вопрос о возбуждении дел о госизмене.