Суд вынес приговор восьми фигурантам дела о подготовке терактов в Крыму

Согласно материалам дела, в январе 2023 г. Баранник попытался подорвать железнодорожные пути в Симферополе, однако взрывное устройство не сработало. В феврале он повторно заложил взрывчатку на этом участке, в результате чего была повреждена опорная рельса и причинен значительный имущественный ущерб. В мае 2023 г. взрывчатые вещества и устройства были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов, после чего фигурантов задержали.