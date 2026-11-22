Посол России в КНДР вручил верительные грамоты Ким Чен Ыну
Посол России в КНДР Андрей Подъелышев вручил верительные грамоты северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.
В июле президент РФ Владимир Путин назначил Подъелышева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Корейской Народно-Демократической Республике.
17 сентября Путин провел встречу с секретарем ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи) Чо Ен Воном.
Российский лидер отметил, что Россию и КНДР связывают многолетняя дружба, добрососедство и боевое братство. Также он обратил внимание на то, что страны связаны договором о стратегическом партнерстве. По словам российского лидера, «новой главой в летописи боевого содружества» России и КНДР стало участие северокорейских военнослужащих в спецоперации на территории Курской области. Путин сообщил, что до конца года в Курске планируется открыть скульптуру, посвященную сотрудничеству России и КНДР в этом направлении.