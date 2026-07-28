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Путин назначил нового посла России в КНДР

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Корейской Народно-Демократической Республике. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Другим указом президент освободил Подъелышева от должности посла России в Федеративной Республике Нигерия.

Подъелышев родился в 1962 г. В 1984 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. В системе МИД – с 1984 г.

Имеет большой опыт работы в центральном аппарате МИД СССР/России и за рубежом. В 2001–2004 гг. – консул-советник Генерального консульства России в Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки. С 2005 по июль 2015 г. – заместитель директора консульского департамента МИД России. Владеет корейским и английским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса, присвоенный в июне 2009 г.

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