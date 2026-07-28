Путин назначил нового посла России в КНДР

Имеет большой опыт работы в центральном аппарате МИД СССР/России и за рубежом. В 2001–2004 гг. – консул-советник Генерального консульства России в Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки. С 2005 по июль 2015 г. – заместитель директора консульского департамента МИД России. Владеет корейским и английским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса, присвоенный в июне 2009 г.