Путин назначил нового посла России в КНДР
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Корейской Народно-Демократической Республике. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Другим указом президент освободил Подъелышева от должности посла России в Федеративной Республике Нигерия.
Подъелышев родился в 1962 г. В 1984 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. В системе МИД – с 1984 г.
Имеет большой опыт работы в центральном аппарате МИД СССР/России и за рубежом. В 2001–2004 гг. – консул-советник Генерального консульства России в Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки. С 2005 по июль 2015 г. – заместитель директора консульского департамента МИД России. Владеет корейским и английским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса, присвоенный в июне 2009 г.