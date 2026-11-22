Согласно сообщению Министерства обороны России, в ночь на 21 ноября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 275 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ночь на 20 ноября силы ПВО уничтожили 310 украинских беспилотников над 14 регионами России и двумя морями. Днем ранее, с 20:00 мск 18 ноября до 08:00 мск 19 ноября, было перехвачено 53 дрона над десятью регионами. В течение суток 16 ноября Минобороны отчиталось об уничтожении 2256 украинских БПЛА, а также девяти крылатых ракет «Фламинго».