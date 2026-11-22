По данным правоохранителей, огонь открыли два человека. Погибли двое взрослых мужчин и 17-летняя девушка, еще одна 39-летняя женщина получила ранение в ногу, угрозы ее жизни нет. Полиция установила личности обоих стрелявших и взяла их под контроль. Власти заверили, что угрозы для местных жителей больше нет. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.