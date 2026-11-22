Три человека погибли при стрельбе на вечеринке в Огайо
Три человека погибли и еще один получил ранение в результате стрельбы в городе Парма (штат Огайо). Инцидент произошел вечером 21 ноября на территории площадки для проведения мероприятий Pandora's Magical Events Venue, где проходила вечеринка в честь будущего ребенка, сообщил телеканал Cleveland19 со ссылкой на представителя местной полиции.
По данным правоохранителей, огонь открыли два человека. Погибли двое взрослых мужчин и 17-летняя девушка, еще одна 39-летняя женщина получила ранение в ногу, угрозы ее жизни нет. Полиция установила личности обоих стрелявших и взяла их под контроль. Власти заверили, что угрозы для местных жителей больше нет. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Согласно данным канала, перестрелка произошла между 19-летним мужчиной – отцом будущего ребенка – и 29-летним мужчиной. 29-летний подозреваемый задержан.