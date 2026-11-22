Дмитриев назвал Путина и Трампа «патриотами у власти» в ответ на пост о дружбе
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа с фотографией рукопожатия с российским лидером Владимиром Путиным. В соцсети X он разместил скриншот поста Трампа с надписью «Мой друг» и написал «патриоты у власти», добавив флаги России и США.
В другой публикации с совместным снимком двух лидеров Дмитриев заявил, что Путин и Трамп разделяют традиционные ценности. По его словам, они отстаивают «веру, семью, суверенитет, крепкие границы и законопорядок» в противовес «открытым границам, мягкой политике в отношении преступности и разрушительной, антирелигиозной идеологии бодрствования».
Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию рукопожатия с Путиным, сопроводив ее надписью «Мой друг». Кроме того, президент США разместил кадры трехсторонней встречи с участием лидеров России и Китая, а также изображение Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля на Ялтинской конференции с подписью «Великие державы 1945, 2026».
Двусторонняя встреча Путина и Трампа прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Переговоры продлились около 40 минут, после чего состоялись трехсторонние переговоры с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Во время приветствия перед встречей Трамп также назвал Путина своим другом и сказал, что рад его видеть.
20 ноября на пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что у него «фантастические отношения» с Путиным, отметив, что в ходе переговоров на саммите АТЭС между сторонами возникла «невероятная энергетика».