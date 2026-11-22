Двусторонняя встреча Путина и Трампа прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Переговоры продлились около 40 минут, после чего состоялись трехсторонние переговоры с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Во время приветствия перед встречей Трамп также назвал Путина своим другом и сказал, что рад его видеть.