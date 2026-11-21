Армия России поразила электроподстанцию и сухогруз на Украине
Армия России нанесла удар по объектам энергетики, а также морским судам, задействованным в интересах Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ходе атаки применялись беспилотники.
В Виннице ВС РФ поразили электроподстанцию 110 кВ, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины. Также в акватории Черного моря южнее Одессы поражен сухогруз, который, по данным Минобороны РФ, доставлял грузы двойного назначения для украинской армии.
21 ноября российские военные поразили место совещания высокопоставленных украинских военных и представителей ВПК, в числе которых были и иностранцы. Российские войска также поразили пункты временной дислокации украинских военносужащих и иностранных наемников. В общей сложности ВС РФ нанесли удары в 148 районах.
Ночью на 21 ноября ВС РФ поразили Криворожскую ТЭС в Днепропетровской области и электроподстанцию 110 кВ в Сарнах Ровенской области. Также на переходе морем в районе Одессы был уничтожен сухогруз, который доставлял грузы двойного назначения.
Также в ночь на 21 ноября силы ПВО уничтожили 275 украинских беспилотников над российскими регионами и одним морем.