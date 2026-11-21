21 ноября российские военные поразили место совещания высокопоставленных украинских военных и представителей ВПК, в числе которых были и иностранцы. Российские войска также поразили пункты временной дислокации украинских военносужащих и иностранных наемников. В общей сложности ВС РФ нанесли удары в 148 районах.