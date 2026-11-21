Согласно предложению, по сравнению с действующим бюджетом 2021–2027 гг. финансирование конкурентоспособности конкурентоспособности вырастет на 120%, обороны – на 232%, программы Horizon Europe (научные исследования и инновации) – на 57%. Расходы на управление миграцией и пограничный контроль удвоятся, а на продвижение Европы в мире вырастут на 23%. При этом новый фонд в поддержку общей сельскохозяйственной политики и политики сплочения останется крупнейшим в бюджете. Впервые с самого начала предусмотрено финансирование доступного жилья, особенно в районах с жилищным стрессом, а целевой показатель расходов на климат и окружающую среду сохранен на уровне 35%.