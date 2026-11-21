Кошта предложил увеличить финансирование обороны в бюджете ЕС на 232%
Президент Европейского совета Антониу Кошта представил государствам-членам новое предложение по долгосрочному бюджету ЕС на 2028–2034 гг, предусматривающее увеличение оборонных расходов на 232%. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.
Новый проект бюджета ЕС, предложенный Коштой, на 10% меньше по объему расходов, чем тот вариант, который изначально предложила Европейская комиссия. Сокращение составляет 204 млрд евро, до 1,78 трлн евро. По словам Кошты, проект учитывает три стратегических приоритета лидеров ЕС: повышение конкурентоспособности, укрепление безопасности и обороны, а также продвижение Европы в мире.
Согласно предложению, по сравнению с действующим бюджетом 2021–2027 гг. финансирование конкурентоспособности конкурентоспособности вырастет на 120%, обороны – на 232%, программы Horizon Europe (научные исследования и инновации) – на 57%. Расходы на управление миграцией и пограничный контроль удвоятся, а на продвижение Европы в мире вырастут на 23%. При этом новый фонд в поддержку общей сельскохозяйственной политики и политики сплочения останется крупнейшим в бюджете. Впервые с самого начала предусмотрено финансирование доступного жилья, особенно в районах с жилищным стрессом, а целевой показатель расходов на климат и окружающую среду сохранен на уровне 35%.
Предложение Кошты станет основой для обсуждения на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе 26 и 27 ноября.
16 ноября Совет Евросоюза одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Из общей суммы около 5 млрд евро предоставят за счет средств кредита Ukraine Support Loan, предназначенного для поддержки Украины в 2026 г. Решение принято после выполнения Киевом более 20 условий, связанных с проведением реформ. 15 сентября стало известно, что Еврокомиссия направила депутатам Верховной рады письмо с перечнем законов, принятие которых необходимо для получения дополнительного финансирования по программам Ukraine Support Loan и Ukraine Facility.