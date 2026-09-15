Еврокомиссия направила депутатам Рады письмо с условиями выделения средств Киеву
Еврокомиссары направили письмо депутатам верховной рады Украины в ответ на просьбу президента страны Владимира Зеленского выделить дополнительное финансирование на сумму $27 млрд, сообщила газета «Общественные новости».
Издание указывает, что в письме приведен перечень законов, которые Украине необходимо будет принять для получения денежных средств по кредитным программам Ukraine Support Loan и Ukraine Facility.
Также «Общественные новости» сообщили, что 3 сентября Еврокомиссия официально направила документы о согласовании финансирования по программе Ukraine Support Loan. Для получения второго транша Украина выполнила пять условий из 12. Также отмечается, что дополнительные проблемы для финансирования для Украины «создает Венгрия», поскольку она не поддержала ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз (ЕС).
В июне ЕС направил Украине седьмой транш на сумму 2,8 млрд евро в рамках инициативы Ukraine Facility. Тогда сообщалось, что полученные средства пойдут на социальные и гуманитарные потребности.