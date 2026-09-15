Еврокомиссия направила депутатам Рады письмо с условиями выделения средств Киеву

Также «Общественные новости» сообщили, что 3 сентября Еврокомиссия официально направила документы о согласовании финансирования по программе Ukraine Support Loan. Для получения второго транша Украина выполнила пять условий из 12. Также отмечается, что дополнительные проблемы для финансирования для Украины «создает Венгрия», поскольку она не поддержала ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз (ЕС).