Украина получила очередной транш от Евросоюза на 2,8 млрд евро
Евросоюз (ЕС) направил Украине седьмой транш на сумму 2,8 млрд евро в рамках инициативы Ukraine Facility, сообщила в Telegram-канале премьер-министр республики Юлия Свириденко.
«С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро. Общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 млрд евро», – написала она.
По словам Свириденко, полученные средства пойдут на социальные и гуманитарные потребности. Она также подчеркнула, что Украина уже выполнила 86 мероприятий плана программы финансирования, на этапе реализации находятся еще 65 целей.
В конце апреля украинское издание «Страна» писало, что Киев рассчитывает начать получать средства в рамках пакета финансовой помощи ЕС на сумму 90 млрд евро уже в мае – июне 2026 г. Отмечалось, что в 2026 и 2027 гг. Киев будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В 2026 г. из этой суммы 16,7 млрд евро планируется направить на социальную поддержку бюджета, а 28,3 млрд евро – на оборонные нужды.
1 июня представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари заявил, что Украине необходимо завершить ряд технических этапов для получения первого транша кредита ЕС. Брюссель проконтролирует, выполнены ли условия, сказал он.