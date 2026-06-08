Украина получила очередной транш от Евросоюза на 2,8 млрд евро

В конце апреля украинское издание «Страна» писало, что Киев рассчитывает начать получать средства в рамках пакета финансовой помощи ЕС на сумму 90 млрд евро уже в мае – июне 2026 г. Отмечалось, что в 2026 и 2027 гг. Киев будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В 2026 г. из этой суммы 16,7 млрд евро планируется направить на социальную поддержку бюджета, а 28,3 млрд евро – на оборонные нужды.