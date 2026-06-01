Киеву нужно завершить ряд этапов для получения первого транша кредита ЕС
Украине необходимо завершить ряд технических этапов для получения первого транша кредита Евросоюза (ЕС). Брюссель проконтролирует, выполнены ли условия, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари на брифинге.
«Нам остается проверить, выполнены ли условия, связанные с первым траншем в рамках программы макрофинансовой помощи Украине», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В мае Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 млрд евро на 2026–2027 гг. 22 апреля постоянные представители стран Евросоюза (ЕС) согласовали 20-й пакет санкций против РФ, а также программу кредитной поддержки Украины на 90 млрд евро. 25 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что выделенного финансирования может оказаться недостаточно для покрытия потребностей Киева. По данным газеты, действующая программа рассчитана примерно на две трети ключевых бюджетных и оборонных расходов Украины в 2026–2027 гг.