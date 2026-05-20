ЕК и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро
Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 млрд евро на 2026–2027 гг. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в соцсети X.
По его словам, подписание документа открывает путь к перечислению первого транша финансовой помощи. «Как и было обещано, первый бюджетный транш будет выделен во втором квартале», – написал Домбровскис.
Еврокомиссар отметил, что программа поддержки направлена на укрепление экономической устойчивости Украины, увеличение внутренних доходов бюджета и усиление антикоррупционных механизмов.
22 апреля постоянные представители стран ЕС согласовали 20-й пакет санкций против РФ, а также программу кредитной поддержки Украины на 90 млрд евро. 25 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что выделенного финансирования может оказаться недостаточно для покрытия потребностей Киева. По данным газеты, действующая программа рассчитана примерно на две трети ключевых бюджетных и оборонных расходов Украины в 2026–2027 гг.
19 мая постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что одобренный Евросоюзом пакет помощи Украине, будет разворован. По его словам, в этом «нет ни малейших сомнений».