ЕК и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро

22 апреля постоянные представители стран ЕС согласовали 20-й пакет санкций против РФ, а также программу кредитной поддержки Украины на 90 млрд евро. 25 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что выделенного финансирования может оказаться недостаточно для покрытия потребностей Киева. По данным газеты, действующая программа рассчитана примерно на две трети ключевых бюджетных и оборонных расходов Украины в 2026–2027 гг.