Небензя: одобренный ЕС пакет помощи Украине на 90 млрд евро будет разворован
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что одобренный Евросоюзом пакет помощи Украине будет разворован. Об этом дипломат сказал на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
«Нет ни малейших сомнений, что одобренный Евросоюзом двухлетний пакет помощи на 90 млрд евро будет также разворован», – заявил Небензя (цитата по ТАСС).
22 апреля постоянные представители стран ЕС согласовали 20-й пакет санкций против России, а также кредит для Украины на 90 млрд евро.
25 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что выделенного Евросоюзом финансирования может оказаться недостаточно для покрытия потребностей Киева. По данным издания, действующий пакет рассчитан примерно на две трети ключевых бюджетных и оборонных расходов Украины в 2026–2027 гг. При этом западные страны и Япония обсуждают возможность выделения Киеву еще 45 млрд евро до конца следующего года, однако окончательное решение пока не принято.
18 мая представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявлял, что Евросоюз и Украина пока не завершили оформление документов, необходимых для предоставления Киеву очередного кредита. По его словам, сторонам еще предстоит подписать три ключевых документа, без которых перечисление средств невозможно.