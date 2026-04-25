WSJ: Евросоюзу придется предоставить следующий кредит Украине уже в 2027 году

Ведомости

Одобренного Евросоюзом (ЕС) кредита для Украины на 90 млрд евро может оказаться недостаточно. Об этом сообщает the The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Текущий кредит должен покрыть две трети основных бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026-2027 гг. Собеседники издания уточнили, что Япония и западные страны ведут переговоры о предоставлении стране еще 45 млрд евро до конца следующего года, но решения еще не приняты.

Отмечается, что для покрытия бюджетных потребностей Киеву понадобится еще 19 млрд евро, что может вынудить объединение согласовать новый кредит в 2027 г.

22 апреля постоянные представители стран ЕС одобрили 20‑й пакет антироссийских санкций и кредит для Украины на 90 млрд евро. Принятие инициативы было задержано на несколько месяцев из-за ее блокировки Венгрией. Будапешт требовал возобновления поставок нефти по «Дружбе». После поражения венгерского премьер-министра Виктора Орбана на выборах процесс был разблокирован.

Для погашения кредита Киеву в размере 90 млрд евро Евросоюз может использовать замороженные активы России.

