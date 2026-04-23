ЕС может использовать российские активы для возврата выданного Украине кредита
Евросоюз может использовать замороженные активы России для погашения кредита Киеву в размере 90 млрд евро. Это следует из заявления, опубликованного в официальном журнале ЕС.
Согласно сообщению, 25 государств – членов ЕС согласились, что одобренный кредит должен быть погашен Украиной только после получения «репараций», до этого активы Центрального банка России будут оставаться замороженными.
«Европейский союз оставляет за собой право использовать их для погашения кредита в полном соответствии с правом Европейского союза и международным правом», – говорится в документе.
Накануне ЕС одобрил кредит Украине на 90 млрд евро. Принятие инициативы было задержано на несколько месяцев из-за ее блокировки Венгрией. Страна требовала возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».
После поражения премьер-министра Виктора Орбана на выборах 12 апреля 2026 г. процесс был разблокирован. Одобрение кредита и антироссийских санкций совпало и с разблокировкой поставок по нефтепроводу.