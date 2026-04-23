Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX4 341-0,22%CNY Бирж.11,07+1,08%IMOEX2 771,46+0,36%RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,01+0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЕС может использовать российские активы для возврата выданного Украине кредита

Евросоюз может использовать замороженные активы России для погашения кредита Киеву в размере 90 млрд евро. Это следует из заявления, опубликованного в официальном журнале ЕС.

Согласно сообщению, 25 государств – членов ЕС согласились, что одобренный кредит должен быть погашен Украиной только после получения «репараций», до этого активы Центрального банка России будут оставаться замороженными.

«Европейский союз оставляет за собой право использовать их для погашения кредита в полном соответствии с правом Европейского союза и международным правом», – говорится в документе.

Накануне ЕС одобрил кредит Украине на 90 млрд евро. Принятие инициативы было задержано на несколько месяцев из-за ее блокировки Венгрией. Страна требовала возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

После поражения премьер-министра Виктора Орбана на выборах 12 апреля 2026 г. процесс был разблокирован. Одобрение кредита и антироссийских санкций совпало и с разблокировкой поставок по нефтепроводу. 

Читайте также:ЕС одобрил 90 млрд евро кредита Украине и 20-й пакет санкций против России
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её