ЕС одобрил 90 млрд евро кредита Украине и 20-й пакет санкций против России

ЕС одобрил 90 млрд евро кредита Украине и 20-й пакет санкций против РоссииЭто произошло из-за отсутствия возражений со стороны Венгрии и Словакии
Евросоюз одобрил выделение Украине очередного кредита на сумму 90 млрд евро сроком на два года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на председательствующий в совете ЕС Кипр. По его данным, послы стран блока приняли решение о выделении денег Киеву, а также согласовали 20-й пакет антироссийских санкций. Политическое решение о предоставлении кредита было принято еще в декабре 2025 г. После этого 4 февраля 2026 г. ЕС утвердил правовую базу кредита в формате «усиленного сотрудничества», от чего поначалу отказались Чехия, Венгрия и Словакия. В том же месяце Будапешт заблокировал выделение кредита, для принятия этого решения требовался единогласный консенсус всех стран – членов Евросоюза. Финальная же процедура утверждения Советом ЕС пройдет 23 апреля.
Предоставленные Украине 90 млрд евро – это средства, выделенные за счет гарантий резервов бюджета Евросоюза. Кредит европейцы согласовали беспроцентный – вернуть Киев должен те же 90 млрд и только после того, как получит от России репарации. При этом, как гласит сообщение на сайте Европейского парламента (ЕП), выделение денег якобы увязано со строгими условиями, выдвинутыми Брюсселем украинской стороне. Среди них приверженность властей Украины «принципам демократического правления, верховенству закона и защите прав человека», включая права меньшинств. Кроме того, от Киева европейцы ждут дальнейшей борьбы с коррупцией и укрепления демократических институтов.
По целям кредит Украине разделен на две части. На оборонный компонент выделяется 60 млрд евро, которые должны пойти на укрепление обороноспособности Киева и закупку вооружений. Остальные 30 млрд – это макрофинансовая помощь Украине, они пойдут на выплату зарплат, пенсий, социальных пособий, поддержку экономической стабильности. В 2026 г. Украине выделят 45 млрд евро, из которых 16,7 млрд предназначены на бюджетную помощь, а 28,3 млрд – на оборонные нужды.
Ранее выделение кредита Украине забуксовало из-за позиции Венгрии и Словакии, заинтересованных в поставках энергоносителей из России, которым, по мнению Братиславы и Будапешта, Киев препятствовал. Но наложивший вето на предоставление средств венгерский премьер-министр Виктор Орбан потерпел поражение на выборах 12 апреля. Сменивший его на посту руководителя правительства лидер праволиберальной партии «Тиса» и депутат ЕП Петер Мадьяр, как заявила накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, не будет блокировать выделение Украине очередного кредита. При этом даже при Мадьяре Венгрия воздержится от участия в кредитной программе, а снятие вето было увязано с возобновлением поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», поставки по которому начались 22 апреля.
По изначальной задумке Евросоюза кредит Украине предполагалось выделить за счет замороженных российских активов. Против этого выступила Бельгия, на территории которой хранится основная доля замороженных российских средств. В итоге европейцам пришлось отказаться от этой идеи и предоставить деньги за счет бюджетных гарантий блока.
В новый санкционный лист, уже 20-й по счету, европейцы внесли еще 43 судна российского «теневого флота», занимающегося поставками энергоносителей. Также вводятся ограничения для банковской системы России и ее способности создавать альтернативные платежные каналы для финансирования экономической деятельности. В санкционном списке окажутся еще два десятка российских региональных банков, будут приняты меры и против криптовалютных операций. Кроме того, ужесточатся меры экспортного контроля – запрещены будут поставки широкого перечня товаров, от резины до тракторов, а импортные ограничения ЕС включат в себя новые запреты на импорт из России металлов, химикатов и важнейших полезных ископаемых, которые еще не попали под санкции, на сумму более 570 млн евро.
Для России выделение кредита Украине, который в том числе пойдет и на оборонные нужды, – вещь неприятная, считает замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Существенная часть этих 90 млрд евро будет потрачена на закупки вооружений, что усиливает готовность Украины дальше сопротивляться в конфликте с Россией. Параллельно с принятием 20-го пакета санкций идет закручивание гаек по вторичным ограничениям, так что возможности для их обхода будут также сужаться, и любая мера, вписанная в очередной пакет, будет для России неприятна. Но, продолжает эксперт, пострадает и Европа, которая столкнется с негативными последствиями санкций для своей же экономики, в том числе за счет невозможности закупать товары у России. Что же касается требований Брюсселя к Киеву, то это дежурное напоминание о том, что украинские власти пока выполнили не все обязательства на пути к членству в ЕС, но на деле руководство блока «не особенно следит за политикой Украины в соблюдении демократических свобод и борьбе с коррупцией, а Киев не особенно это выполняет», резюмирует эксперт.
Произошло юридическое оформление решения о выделении кредита Украине, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев. Процедура принятия этого решения длилась еще с конца 2025 г., в декабре было принято политическое решение, в рамках которого проговаривалось неучастие Венгрии, Чехии и Словакии в данном предприятии. Поначалу Будапешт не возражал против такого сценария, формальное же утверждение должно было пройти в феврале 2026 г. на встрече профильных министров, но тогда венгерские представители, выполняя решение Орбана, не стали одобрять выделение средств. Такая позиция Будапешта была вызвана внешнеполитической стратегией Орбана, проводимой им в предвыборных целях, отмечает Сергеев. Россия же на протяжении всех этих месяцев понимала, что кредит будет выделен и что в условиях стагнации помощи Украине от США именно Евросоюз будет основным донором Киева. При этом в ЕС существует разделение труда – сам Брюссель занимается в основном макроэкономической поддержкой Украины, а национальные государства оказывают Киеву военную помощь. Без такой подпитки, подчеркивает эксперт, Украина с ее дефицитом бюджета не способна оплачивать войну.