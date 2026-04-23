ЕС одобрил 90 млрд евро кредита Украине и 20-й пакет санкций против России

Для России выделение кредита Украине, который в том числе пойдет и на оборонные нужды, – вещь неприятная, считает замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Существенная часть этих 90 млрд евро будет потрачена на закупки вооружений, что усиливает готовность Украины дальше сопротивляться в конфликте с Россией. Параллельно с принятием 20-го пакета санкций идет закручивание гаек по вторичным ограничениям, так что возможности для их обхода будут также сужаться, и любая мера, вписанная в очередной пакет, будет для России неприятна. Но, продолжает эксперт, пострадает и Европа, которая столкнется с негативными последствиями санкций для своей же экономики, в том числе за счет невозможности закупать товары у России. Что же касается требований Брюсселя к Киеву, то это дежурное напоминание о том, что украинские власти пока выполнили не все обязательства на пути к членству в ЕС, но на деле руководство блока «не особенно следит за политикой Украины в соблюдении демократических свобод и борьбе с коррупцией, а Киев не особенно это выполняет», резюмирует эксперт.