ЕС одобрил кредит Украине на €90 млрд и 20-й пакет антироссийских санкций

ЕС одобрил кредит Украине на €90 млрд и 20-й пакет антироссийских санкцийРанее их блокировал Орбан
Послы стран Евросоюза одобрили предоставление Украине кредита в размере €90 млрд и согласовали 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на кипрское председательство в ЕС.
«Послы ЕС одобрили кредит в размере 90 млрд евро для Украины, а также 20-й пакет санкций против России», – говорится в сообщении.
20-й пакет санкций, представленный Еврокомиссией 6 февраля, включает полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, расширение санкционных списков еще на 43 танкера (общее число судов под ограничениями достигнет 640), а также запрет на приобретение новых судов и техобслуживание танкеров-газовозов и ледоколов.
Кроме того, в санкционные списки внесут 20 региональных банков и криптоплатформы. Ограничения также коснутся импорта российских металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более €570 млн и экспорта в РФ товаров на сумму свыше €360 млн.
При этом Reuters утверждает, что из одобренных послами ЕС санкций убрали полный запрет на морские перевозки российской нефти. Ранее об этом же писало агентство ТАСС.
Ранее выделение кредита блокировала Венгрия, требовавшая возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Однако после поражения премьер-министра Виктора Орбана на выборах 12 апреля 2026 г. процесс был разблокирован.
Одобрение кредита и антироссийских санкций совпало и с разблокировкой поставок по нефтепроводу. Венгерская компания MOL сообщила, что первые поставки сырой нефти после возобновления работы украинского участка трубопровода поступят в Венгрию и Словакию не позднее 23 апреля.