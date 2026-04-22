ТАСС: ЕК отказалась от запрета на перевозку нефти РФ
Еврокомиссия предложила странам ЕС принять 20-й пакет санкций против России в урезанном виде, исключив из него запрет на транспортировку российской нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.
По его словам, из пакета убрали ключевую меру – полный запрет на перевозку российской нефти европейскими компаниями, а также на оказание сопутствующих услуг, включая страхование. Предложение направлено на рассмотрение послам 27 стран Евросоюза. Как ожидается, главы МИД ЕС обсудят новый пакет санкций на следующей неделе.
6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России. Ключевым элементом инициативы назывался полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Также планируется включить в санкционные списки еще 43 танкера – их общее число может вырасти до 640. Дополнительно предполагалось ограничить приобретение новых судов и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов.