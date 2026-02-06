Что вошло в 20-й пакет санкций ЕС против России

Также в санкционный список планируется включить еще 43 танкера. Общее число таких судов, по данным Еврокомиссии, увеличится до 640. Кроме того, ЕС намерен ограничить приобретение новых танкеров и ввести запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов, что, по словам фон дер Ляйен, должно дополнить принятый недавно запрет на импорт СПГ.