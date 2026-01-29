Газета
Главная / Политика /

Каллас заявила о планах ЕС утвердить 20-й пакет санкций против РФ 24 февраля

Ведомости

Евросоюз намерен принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля 2026 г. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

«По 20-му пакету санкций – да, мы нацелены выйти с этим к 24 февраля», – сказала она.

13 января издание Euractiv со ссылкой на источник также сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность введения нового пакета ограничений к этой дате. В числе обсуждаемых мер назывались запреты на экспорт предметов роскоши, ограничения на обслуживание нефтяных танкеров, а также сокращение импортных квот ЕС на российские удобрения.

О подготовке санкционного пакета к 24 февраля писала и Die Welt. По информации газеты, он может включать меры в энергетическом и банковском секторах, усиление контроля за обходом действующих ограничений, а также запреты на поездки и заморозку активов для ряда физических и юридических лиц. Кроме того, сообщалось, что в ЕС обсуждается возможность введения запрета на импорт российского урана, что потребовало бы санкций в отношении «Росатома».

