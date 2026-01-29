Каллас заявила о планах ЕС утвердить 20-й пакет санкций против РФ 24 февраля

О подготовке санкционного пакета к 24 февраля писала и Die Welt. По информации газеты, он может включать меры в энергетическом и банковском секторах, усиление контроля за обходом действующих ограничений, а также запреты на поездки и заморозку активов для ряда физических и юридических лиц. Кроме того, сообщалось, что в ЕС обсуждается возможность введения запрета на импорт российского урана, что потребовало бы санкций в отношении «Росатома».