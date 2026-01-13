Euractiv: ЕС может ввести 20-й пакет санкций против РФ 24 февраля
Евросоюз рассматривает возможность введения 20-го пакета антироссийских санкций к 24 февраля. Ограничения могут включать в себя запреты на экспорт предметов роскоши и обслуживание нефтяных танкеров, а также сокращение импортных квот ЕС на российские удобрения. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источник.
Он уточнил, что, несмотря на запрет продажи в России люксовых товаров стоимостью более 300 евро, многие элитные европейские бренды, в том числе Gucci, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent, по-прежнему продаются в России, хотя и с большой наценкой. По словам собеседника портала, многие товары реэкспортируются в Россию из Китая, Турции и др.
О том, что страны – члены Евросоюза планируют принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля, также писал Welt со ссылкой на дипломатические источники. По информации издания, новый пакет ограничений будет включать меры в энергетическом и банковском секторах, усиление контроля за обходом существующих санкций, а также ограничения на поездки и заморозку активов для ряда лиц и организаций. Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на импорт российского урана, что потребует санкций против «Росатома».
19-й пакет санкций против России Евросоюз официально принял 23 октября. С своих ограничениях ЕС нацелился на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай и Индию.