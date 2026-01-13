Euractiv: ЕС может ввести 20-й пакет санкций против РФ 24 февраля

О том, что страны – члены Евросоюза планируют принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля, также писал Welt со ссылкой на дипломатические источники. По информации издания, новый пакет ограничений будет включать меры в энергетическом и банковском секторах, усиление контроля за обходом существующих санкций, а также ограничения на поездки и заморозку активов для ряда лиц и организаций. Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на импорт российского урана, что потребует санкций против «Росатома».