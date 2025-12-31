Welt: ЕС планирует принять 20-й пакет антироссийских санкций 24 февраля
Страны – члены Евросоюза планируют принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля 2026 г., в четвертую годовщину начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на дипломатические источники.
По информации издания, новый пакет ограничений будет включать меры в энергетическом и банковском секторах, усиление контроля за обходом существующих санкций, а также ограничения на поездки и заморозку активов для ряда лиц и организаций. Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на импорт российского урана, что потребует санкций против «Росатома».
Евросоюз (ЕС) официально принял новый пакет рестрикций против России 23 октября. Евросоюз в своих ограничениях нацелился на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай и Индию.