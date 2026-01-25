Песков рассказал об отказе России и США от общения с Каллас

Песков рассказал об отказе России и США от общения с КалласПо словам представителя Кремля, сторонам нужно дождаться ее ухода
Ни Москва, ни Вашингтон не планируют вести диалог с главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
Песков добавил, что сторонам следует дождаться, когда она покинет свой пост.
По мнению представителя Кремля, в руководстве Евросоюза сегодня нет политических визионеров.
«[В руководстве Евросоюза сегодня] нет, скажем так, политических визионеров. Это какие-то функционеры, малограмотные, некомпетентные, не умеющие смотреть в будущее и не умеющие понять систему координат сегодняшнего дня», – заявил Песков.
Европа сейчас находится под управлением «бедного поколения» политиков, которое не способно противостоять «напористости» президента США Дональда Трампа, считает Песков. Трампа он назвал опытным политиком, который применяет бизнес-подходы. Вместе с тем такие методы «не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире», заявил Песков.
В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу TA3 заявил, что Евросоюзу следует убрать Каллас с должности главы евродипломатии. Он отметил, что ЕС обладает необходимыми экономическими и демографическими ресурсами для того, чтобы стать влиятельным глобальным игроком, а не оставаться пассивным наблюдателем. Однако, по его оценке, европейские лидеры «умеют только ненавидеть Россию, но не предлагают собственных решений».
С критикой Каллас ранее выступали и другие европейские политики, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осуждал ее воинственную риторику в отношении России.