Песков рассказал об отказе России и США от общения с Каллас

В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу TA3 заявил, что Евросоюзу следует убрать Каллас с должности главы евродипломатии. Он отметил, что ЕС обладает необходимыми экономическими и демографическими ресурсами для того, чтобы стать влиятельным глобальным игроком, а не оставаться пассивным наблюдателем. Однако, по его оценке, европейские лидеры «умеют только ненавидеть Россию, но не предлагают собственных решений».